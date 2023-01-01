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Decentraland

Decentraland

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Вебсайт: decentraland.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Decentraland» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Створюйте, досліджуйте та торгуйте в першому в історії віртуальному світі, що належить його користувачам.

Вебсайт: decentraland.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Decentraland». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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