Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Little Alchemy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Дізнайтеся, що можна створити, змішуючи прості елементи. Почніть з чотирьох основних предметів і використовуйте їх, щоб знайти динозаврів, єдинорогів і космічні кораблі!

Вебсайт: littlealchemy.com

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