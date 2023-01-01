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Virtonomics

Virtonomics

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Вебсайт: virtonomics.com

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Virtonomics — це бізнес-стратегія, заснована на принципах реальної економіки, бізнесу, підприємництва та управління. Мета гри - створити прибутковий і конкурентоспроможний бізнес. Кожен гравець отримує стартовий капітал, який може використовувати для розвитку віртуальної компанії за власним унікальним сценарієм. Користувачі налаштовують свої бізнес-цілі, стратегії та тактики. Віртономіка надзвичайно універсальна - гравці обирають власні бізнес-цілі, стратегії та тактики. Як і в реальному житті, люди можуть зайнятися роздрібною торгівлею, високими технологіями, виробництвом, сільським господарством, медициною тощо. Будь-який бізнес може бути високоприбутковим – для досягнення своїх цілей потрібні лише знання та рішучість.

Вебсайт: virtonomics.com

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