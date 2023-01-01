Brutal.io — онлайн-гра від творця Wings.io. Приєднуйтесь до цієї розумної 2D-фізичної гри та грайте в реальному часі з мільйонами гравців по всьому світу. Керуйте своїм автомобілем і метайте ціп проти інших гравців. Легко грати, важко освоїти. Клацніть, щоб відпустити ціп, і натисніть ще раз, щоб повернути його. Зелені вартові вкрадуть у вас енергію, якщо ви надто відволікаєтеся. Геймплей Brutal.io спирається на чисту 2D фізику. Через деякий час гри ви почнете розробляти власні розумні стратегії, щоб зловити своїх ворогів, чи то розчавивши їх об стіну, чекаючи на вході в центральну зону або здивувавши їх посередині між вашим автомобілем і ціпом.

Вебсайт: brutal.io

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