Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Workato» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Workato, лідер Gartner MQ, — це більше, ніж iPaaS. Це платформа інтелектуальної автоматизації, яка може використовуватися як бізнесом, так і ІТ. Він підтримує тисячі корпоративних і робочих випадків використання, тож ви можете автоматизувати все.

Вебсайт: workato.com

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