Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Boomi» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Boomi iPaaS solutions help you power the future of your business with intelligent integration and automation. Connect everything, everywhere, with Boomi.

Вебсайт: boomi.com

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