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Wordly

Wordly

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Вебсайт: wordly.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

AI Translation and Captioning Make meetings & events more inclusive, accessible, and engaging. Live Two-way Translation for 50+ Languages Listen to Audio or Read Text In-person, Virtual, Webinar, & Video Formats High Quality, Easy Setup, Very Affordable Over 2 Million Users | Rated #1 on G2

Вебсайт: wordly.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wordly». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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