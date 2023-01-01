Напишіть. Підключитися. Поділіться. Windi – це програма для керування знаннями, яка допомагає робити короткі нотатки, осмислювати їх і ділитися ними зі своїми спільнотами.

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