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Вілла — ім'я жіночого роду. Відомі люди з цим іменем включають: Вілла або Гілья Прованська (померла до 924 р.), ранньосередньовічна франкська королева Вілла Тосканська (померла 970), королева-консорт Беренгара II Італійського Вілла Браун (1906-1992), афроамериканська піонерка-піонерка, лобістка, вчителька та активістка громадянських прав Вілла Кетер (1873-1947), американська прозаїк і письменниця Вілла Макгуайр Кук (1928-2017), американська триразова чемпіонка світу та 18-разова національна чемпіонка з водних лиж. Вілла Фіцджеральд (нар. 1991), американська актриса Вілла Форд, сценічний псевдонім американської співачки, автора пісень і актриси Аманди Лі Вілліфорд (нар. 1981) Вілла Холланд (нар. 1991), американська актриса і модель Вілла Кім (Вулла Мей Ок Кім) (1917-2016), американський художник по костюмах для сцени, танцю та кіно Вілла Мюр (1890-1970), шотландська письменниця, есеїст і перекладач Вілла О'Ніл (нар. 1973), новозеландська актриса Вілла Беатріс Плеєр (1909–2003), афроамериканський педагог, президент коледжу та борець за громадянські права Вілла Шаліт (нар. 1955), американський скульптор, продюсер, фотограф, автор і активіст Вілла Шнеберг (нар. 1952), американська поетеса Вілла, головна героїня франко-канадського мультсеріалу «Дике життя Вілли». Ураган Вілла, тихоокеанський шторм у жовтні 2018 року

Вебсайт: willa.app

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