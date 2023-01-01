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Вілла — ім'я жіночого роду. Відомі люди з цим іменем включають:
Вілла або Гілья Прованська (померла до 924 р.), ранньосередньовічна франкська королева
Вілла Тосканська (померла 970), королева-консорт Беренгара II Італійського
Вілла Браун (1906-1992), афроамериканська піонерка-піонерка, лобістка, вчителька та активістка громадянських прав
Вілла Кетер (1873-1947), американська прозаїк і письменниця
Вілла Макгуайр Кук (1928-2017), американська триразова чемпіонка світу та 18-разова національна чемпіонка з водних лиж.
Вілла Фіцджеральд (нар. 1991), американська актриса
Вілла Форд, сценічний псевдонім американської співачки, автора пісень і актриси Аманди Лі Вілліфорд (нар. 1981)
Вілла Холланд (нар. 1991), американська актриса і модель
Вілла Кім (Вулла Мей Ок Кім) (1917-2016), американський художник по костюмах для сцени, танцю та кіно
Вілла Мюр (1890-1970), шотландська письменниця, есеїст і перекладач
Вілла О'Ніл (нар. 1973), новозеландська актриса
Вілла Беатріс Плеєр (1909–2003), афроамериканський педагог, президент коледжу та борець за громадянські права
Вілла Шаліт (нар. 1955), американський скульптор, продюсер, фотограф, автор і активіст
Вілла Шнеберг (нар. 1952), американська поетеса
Вілла, головна героїня франко-канадського мультсеріалу «Дике життя Вілли».
Ураган Вілла, тихоокеанський шторм у жовтні 2018 року
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