ESSENCE — головний журнал про стиль життя, моду та красу для афроамериканських жінок.

Вебсайт: essence.com

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