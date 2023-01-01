Цюріхський центр освіти для дорослих надає знання та пропонує різноманітні курси у сферах руху, мов, письма та дизайну.

Вебсайт: vhszh.ch

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VHS Zürich». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.