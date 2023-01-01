WebCatalog
phase6

phase6

phase-6.de

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Додаток №1 для словникового запасу для всіх шкільних підручників. Для кращих оцінок. Ви все ще вчитеся за словником? Ми маємо щось краще: phase6 — це провідний словниковий тренер Німеччини та єдиний постачальник, який пропонує словникові збірки для всіх звичайних курсів і шкільних підручників. Рекомендовано понад 11 000 вчителів, ідеально підходить для школи, університету та освіти дорослих.

Вебсайт: phase-6.de

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