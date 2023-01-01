WebCatalog
Antolin

Antolin

antolin.westermann.de

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Antolin - популяризувати читання стало просто! Ідеально підходить для використання в школі (1-10 клас). Учні можуть самостійно відповідати на запитання про прочитані книжки та набирати бали. Статистика надає інформацію про ефективність читання.

Вебсайт: antolin.westermann.de

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