Antolin - популяризувати читання стало просто! Ідеально підходить для використання в школі (1-10 клас). Учні можуть самостійно відповідати на запитання про прочитані книжки та набирати бали. Статистика надає інформацію про ефективність читання.

Вебсайт: antolin.westermann.de

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