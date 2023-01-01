Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «drkserver» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Drkserver – мільйони потенціалів усіх активних учасників DRK в одному місці. Drkserver об’єднує персонал і матеріали, адреси та події в онлайн-управлінні ресурсами, щоб інформацію можна було збирати та оцінювати в повсякденному житті. У разі кризи можна цілеспрямовано, комплексно, швидко та прозоро визначити, які ресурси є в наявності – для допомоги відповідно до рівня потреби.

Вебсайт: drkserver.org

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