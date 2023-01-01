WebCatalog
stashcat

stashcat

stashcat.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

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БІЗНЕС-МЕСЕНДЖЕР, ЯКИЙ ПОЄДНАЄ КОЖНОГО! - Професіоналізуйте безпечне та просте спілкування для вашого бізнесу stashcat® - сучасний спосіб внутрішньої комунікації компанії – альтернатива WhatsApp для компаній і органів влади. Ефективна комунікація між усіма співробітниками компанії є відправною точкою для цілеспрямованої роботи. stashcat® поєднує звичайні функції чату з власним хмарним сховищем для створення безпечного середовища для захисту даних, яке відповідає стандартам GDPR. Платформа пропонує вам сучасний внутрішній зв’язок компанії та дотримується суворих ідеалів захисту даних. Спілкуйтеся всередині компанії легко, швидко та безпечно – за допомогою stashcat®.

Вебсайт: stashcat.com

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