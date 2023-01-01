БІЗНЕС-МЕСЕНДЖЕР, ЯКИЙ ПОЄДНАЄ КОЖНОГО! - Професіоналізуйте безпечне та просте спілкування для вашого бізнесу stashcat® - сучасний спосіб внутрішньої комунікації компанії – альтернатива WhatsApp для компаній і органів влади. Ефективна комунікація між усіма співробітниками компанії є відправною точкою для цілеспрямованої роботи. stashcat® поєднує звичайні функції чату з власним хмарним сховищем для створення безпечного середовища для захисту даних, яке відповідає стандартам GDPR. Платформа пропонує вам сучасний внутрішній зв’язок компанії та дотримується суворих ідеалів захисту даних. Спілкуйтеся всередині компанії легко, швидко та безпечно – за допомогою stashcat®.

Вебсайт: stashcat.com

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