Більше огляду, краща командна робота – Joinpoints — це проста платформа робочих процесів, за допомогою якої ви перетворюєте нудні організаційні процеси на прості та ефективні цифрові робочі процеси. Платформа робочого процесу для кожного процесу. Унікальне програмне рішення для оцифрування ваших робочих процесів у компанії.

Вебсайт: joinpoints.net

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