gastromatic — це програмне забезпечення, на яке компанії покладаються для складання розписів, обліку робочого часу та задоволеності працівників.

Вебсайт: gastromatic.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «gastromatic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.