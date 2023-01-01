Stundenplan

plan.schule — це універсальний інтерфейс для вашого розкладу та плану заміни. Ми інтегруємо існуючі системи планування в plan.schule і надаємо вам доступ до ваших даних через сучасний стандартизований інтерфейс.

Вебсайт: plan.schule

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