WebCatalog
Stundenplan

Stundenplan

plan.schule

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

plan.schule — це універсальний інтерфейс для вашого розкладу та плану заміни. Ми інтегруємо існуючі системи планування в plan.schule і надаємо вам доступ до ваших даних через сучасний стандартизований інтерфейс.

Вебсайт: plan.schule

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