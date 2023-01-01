Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «mobiliteit.lu» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Управління громадського транспорту Люксембургу представляє вам свій революційний загальноєвропейський планувальник подорожей mobiliteit.lu, який тепер пропонує всі варіанти транспорту. Будь то велосипед, автобус, поїзд, трамвай, автомобіль або ваші власні ноги – усі режими можна знайти в додатку. Тепер він показує вам ще розумніші маршрути! Відкрийте для себе взаємодію різних видів транспорту та створіть власний ланцюжок мобільності в додатку! Область «My Mix» показує вам корисні багатомобільні маршрути, які відповідають вашим особистим потребам.

Вебсайт: mobiliteit.lu

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