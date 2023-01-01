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mobiliteit.lu

mobiliteit.lu

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Вебсайт: mobiliteit.lu

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Управління громадського транспорту Люксембургу представляє вам свій революційний загальноєвропейський планувальник подорожей mobiliteit.lu, який тепер пропонує всі варіанти транспорту. Будь то велосипед, автобус, поїзд, трамвай, автомобіль або ваші власні ноги – усі режими можна знайти в додатку. Тепер він показує вам ще розумніші маршрути! Відкрийте для себе взаємодію різних видів транспорту та створіть власний ланцюжок мобільності в додатку! Область «My Mix» показує вам корисні багатомобільні маршрути, які відповідають вашим особистим потребам.

Вебсайт: mobiliteit.lu

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