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HiOrg-Server

HiOrg-Server

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Вебсайт: info.hiorg-server.de

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

HiOrg Server - програмне забезпечення для організацій допомоги та навчальних центрів. Плануйте завдання онлайн прямо зараз. Персонал, матеріали, навчання – все з першого погляду в один клік!

Вебсайт: info.hiorg-server.de

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