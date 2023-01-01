Футбольний додаток Transfermarkt. Футбольний портал із новинами, тикерами в прямому ефірі, трансферами, чутками, ринковими цінами для всіх ліг і найбільшою статистикою про Бундеслігу та футбол.

Вебсайт: transfermarkt.com

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