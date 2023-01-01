Schul.cloud пропонує шкільний, безкоштовний і сумісний із GDPR месенджер із особистим сховищем файлів. Вже використовується в 7500 школах.

Вебсайт: schul.cloud

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