WebCatalog
schul.cloud

schul.cloud

schul.cloud

Користуватися вебзастосунком

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Schul.cloud пропонує шкільний, безкоштовний і сумісний із GDPR месенджер із особистим сховищем файлів. Вже використовується в 7500 школах.

Вебсайт: schul.cloud

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «schul.cloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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