Підтримка клієнтів на основі ШІ в Slack. Unthread — це вхідна скринька Slack, яка перетворює запити на підтримку в пріоритетні заявки з призначеннями та угодами про рівень обслуговування.

Вебсайт: unthread.io

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