WebCatalog

Rep AI

Rep AI

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hellorep.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rep AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Представник розробив перший в історії AI Concierge для магазинів електронної комерції, який перетворює більше трафіку, зменшує кількість запитів у службу підтримки клієнтів і отримує більше продажів — і все це на основі наших власних Rescue AI (поведінковий AI) і ChatGPT (розмовний AI). Rep проактивно підходить до незаангажованих відвідувачів сайту та забезпечує їм інструкцію щодо здійснення покупок. Результат? Покупці швидше знаходять продукти, отримують більш релевантні рекомендації щодо продуктів і пропозиції, а також швидко отримують відповіді на всі запитання, пов’язані з магазином. Середня конверсія зростає до 9%. Середнє збільшення AOV на 15%. Зменште кількість заявок у службу підтримки більш ніж на 92%.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для платформ ботів

Вебсайт: hellorep.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rep AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Atollon

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