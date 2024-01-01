Представник розробив перший в історії AI Concierge для магазинів електронної комерції, який перетворює більше трафіку, зменшує кількість запитів у службу підтримки клієнтів і отримує більше продажів — і все це на основі наших власних Rescue AI (поведінковий AI) і ChatGPT (розмовний AI). Rep проактивно підходить до незаангажованих відвідувачів сайту та забезпечує їм інструкцію щодо здійснення покупок. Результат? Покупці швидше знаходять продукти, отримують більш релевантні рекомендації щодо продуктів і пропозиції, а також швидко отримують відповіді на всі запитання, пов’язані з магазином. Середня конверсія зростає до 9%. Середнє збільшення AOV на 15%. Зменште кількість заявок у службу підтримки більш ніж на 92%.

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Вебсайт: hellorep.ai

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