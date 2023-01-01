WebCatalog
Tekst.ai

Tekst.ai

tekst.ai

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Збільште свою підтримку за допомогою ШІ Автоматизуйте обслуговування клієнтів, дозволивши спеціальному штучному інтелекту вирішувати типові випадки. Позначайте, визначайте пріоритети та маршрутизуйте всі вхідні квитки. Вища продуктивність за менших витрат.

Вебсайт: tekst.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tekst.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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