Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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The Knot — це універсальний весільний планувальник із додатком №1 для весілля. Отримайте всю необхідну допомогу щодо весілля: реєстр, веб-сайт, натхнення, постачальників тощо!

Вебсайт: theknot.com

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