WebCatalog
TestDome

TestDome

testdome.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TestDome» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Використовуйте наші тести з програмування та оцінювання співбесід, щоб провести інтерв’ю нестандартно. Ви також можете редагувати їх або комбінувати наші преміум-запитання та навички для створення власних тестів.

Вебсайт: testdome.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TestDome». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Front End Interview Handbook

Front End Interview Handbook

frontendinterviewhandbook.com

iMocha

iMocha

imocha.io

IGotAnOffer

IGotAnOffer

igotanoffer.com

Ninox

Ninox

ninox.com

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

RustDesk Web

RustDesk Web

rustdesk.com

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

GeeksforGeeks

GeeksforGeeks

geeksforgeeks.org

API Bakery

API Bakery

apibakery.com

myCompiler

myCompiler

mycompiler.io

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

ESGI

ESGI

esgisoftware.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності