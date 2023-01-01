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Портал інформатики для фанатів. Він містить добре написані, добре продумані та добре пояснені статті з інформатики та програмування, тести та запитання для практики/змагання з програмування/співбесіди в компанії.

Вебсайт: geeksforgeeks.org

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