Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Taskeo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.

Вебсайт: taskeo.co

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