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Taskeo

Taskeo

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Вебсайт: taskeo.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами від Taskeo спрощує керування контактами у вашій компанії та допомагає вам укладати більш успішні угоди. Завдяки розширеним функціям тепер ви можете зосередитися на найкращих джерелах доходу. CRM від Taskeo містить усі стандартні функції, які сподобаються вашій команді, інтегрується із зовнішніми інструментами та особливо добре поєднується з маркетинговим рішенням електронної пошти Taskeo.

Вебсайт: taskeo.co

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