Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Clio Grow» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

У хмарі є кращий спосіб залучення клієнтів — для вашої фірми та клієнтів Хмарне програмне забезпечення Clio для прийому клієнтів і управління відносинами з юридичними клієнтами (CRM) змінює спосіб вашої фірми залучати й утримувати потенційних клієнтів.

Вебсайт: clio.com

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