Client Hub

Клієнтський портал і робочий процес: створено для хмарних бухгалтерських фірм. Все в центрі клієнтів. - Для ваших клієнтів: повний сучасний клієнтський портал і мобільний додаток. - Для вашої команди: легко керуйте робочим процесом, спілкуванням з клієнтами, відстежуйте час тощо. - Для Вас: Повна видимість всього в фірмі.

Вебсайт: clienthub.app

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