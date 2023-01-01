WebCatalog
Client Hub

Client Hub

clienthub.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Client Hub» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Клієнтський портал і робочий процес: створено для хмарних бухгалтерських фірм. Все в центрі клієнтів. - Для ваших клієнтів: повний сучасний клієнтський портал і мобільний додаток. - Для вашої команди: легко керуйте робочим процесом, спілкуванням з клієнтами, відстежуйте час тощо. - Для Вас: Повна видимість всього в фірмі.

Вебсайт: clienthub.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Client Hub». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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