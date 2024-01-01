Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Системи керування контентом VR - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Система керування контентом VR (CMS) використовується організаціями для збору, зберігання та аналізу всього контенту VR у централізованому місці. Оскільки віртуальна реальність продовжує розвиватися, ці інструменти ставатимуть дедалі важливішими для компаній, які хочуть керувати та організовувати весь віртуальний контент, створений для цілей компанії. Користувачі можуть завантажувати 360-градусні відео та зображення безпосередньо на ці платформи та редагувати їх у рішенні, часто використовуючи функцію перетягування. Ці інструменти дозволяють компаніям публікувати свій VR-контент безпосередньо з платформи. Багато з цих рішень також пропонують звіти та аналітику, щоб користувачі могли краще зрозуміти поведінку аудиторії, яка отримує доступ до цього вмісту. Це програмне забезпечення дає користувачам можливість створювати узгодженість між враженнями VR, забезпечуючи узгоджену ідентичність бренду чи державні норми. VR CMS не слід плутати з AR CMS, яка є платформою, яка дозволяє користувачам завантажувати, керувати та публікувати AR-контент.