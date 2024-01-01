Комплекти для розробки програмного забезпечення віртуальної реальності (VR). - Найпопулярніші застосунки
Комплекти для розробки програмного забезпечення для віртуальної реальності, широко відомі як VR SDK, надають необхідні ресурси для розробки, конструювання та оцінки зустрічей VR. Служачи наріжним каменем, ці SDK полегшують створення різноманітного досвіду віртуальної реальності, починаючи від мобільних додатків і закінчуючи захоплюючими маркетинговими зусиллями та моделюванням навчання. Ключові функції охоплюють такі завдання, як інтеграція, реплікація та переміщення 3D-об’єктів у віртуальному середовищі. Крім того, ці утиліти розширюють доступність для людей без досвіду програмування, оскільки багато платформ включають функції перетягування та скидання для індивідуального досвіду. Іноді налаштування можна здійснити за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API). Незважаючи на те, що зазвичай адаптовані для певних фреймворків і апаратного забезпечення, певні SDK можуть похвалитися сумісністю в кількох системах. Варто зазначити, що хоча деякі VR SDK пропонують можливості створення доповненої реальності (AR), вони відрізняються від AR SDK, які спеціально розроблені для допомоги в розробці та тестуванні додатків AR.
Запит на новий застосунок
Trezi
trezi.com
Trezi — це захоплюючий VR-продукт для індустрії AEC, який дає змогу спільно працювати над проектами програмного забезпечення для 3D-моделювання та програмного забезпечення для архітектури в режимі реального часу.
StellarX
stellarx.ai
Співпраця має бути простою, зрозумілою та ефективною. StellarX дає змогу бізнес-професіоналам у різних галузях покращувати себе за допомогою захоплюючого досвіду з підтримкою ШІ. Просто перетягніть і опустіть, візьміть і йдіть, наведіть курсор і клацніть або встановіть і забудьте. Ви називаєте це, в...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D допоможе вам створити найефективніший веб-переглядач 3D, який чудово працює на мобільних пристроях і VR. Він створений для проходження Archviz у реальному часі, тривимірного конфігуратора продукту та презентації. Завдяки унікальним наборам технологій AutoOptimization навіть складну архітектурн...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh, платформа, яка пропонує створення веб-контенту без використання коду. Він підкреслює доступність, простоту використання та можливості 3D-перетворення на основі штучного інтелекту. Користувачі можуть створювати захоплюючий контент без кодування, використовуючи потужну бібліотеку 3D-ресурсів. О...
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR — це провідна захоплююча хмарна платформа для перегляду проектів, керування презентаціями клієнтів і співпраці для професіоналів, які працюють у будівельній галузі. Завдяки прямій інтеграції з такими провідними програмними продуктами, як Autodesk Revit, SketchUp, Enscape, Lumion та іншими,...
cognitive3D
cognitive3d.com
cognitiveVR — це аналітична платформа корпоративного рівня для віртуальної реальності. Він може відстежувати, збирати та аналізувати візуальну телеметричну інформацію про ваших користувачів.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — це хмарна платформа для керування активами розширеної реальності та самообслуговування для користувачів B2B. Він об’єднує різні технології AR/VR, такі як AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а також ARKit/ARCore для додатків Android та iOS, і забезпечує доступ через уніфікований веб-інтерф...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...