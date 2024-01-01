Торгові майданчики віртуальної реальності (VR). - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Ринки віртуальної реальності (VR) служать доступними онлайн-платформами, де користувачі можуть досліджувати, ділитися, відкривати та купувати VR-контент, зокрема мобільні ігри. Вони також пропонують розробникам простір для створення та демонстрації своїх творів VR, утворюючи основу загального досвіду VR. Ці ринки забезпечують розробникам майданчик для демонстрації своєї роботи та пропонують користувачам інструменти, необхідні для розвитку та збагачення середовища VR. Розробники використовують ці ресурси як основу для створення досвіду VR, адаптованого для ігор або мобільних додатків. Деякі платформи, як правило, розроблені для певних операційних систем і апаратного забезпечення, але полегшують інтеграцію різних брендів накладних дисплеїв (HMD) і контролерів, що дозволяє користувачам персоналізувати свої зустрічі з VR. Ці ринки знаходять корисність у багатьох галузях, включаючи розробку ігор і кіно. Крім того, геймери мають можливість купувати повністю розроблені VR-ігри безпосередньо з цих платформ.