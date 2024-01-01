Програмне забезпечення для операцій із доходами та розвідки - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Revenue Operations and Intelligence (RO&I) систематично організовує дані про потенційних клієнтів і клієнтів у різноманітних внутрішніх бізнес-системах, що дозволяє вимірювати й аналізувати кожну точку взаємодії на шляху клієнта. Цей централізований підхід до інформації дає цінну інформацію про доходи та підвищує точність прогнозів продажів. Ці рішення всебічно фіксують взаємодію в різних каналах, оцінюючи успіхи та невдачі на шляху до покупки, щоб встановити повторювані процеси, які сприяють успіху. Це програмне забезпечення, яке використовується відділами доходів, покращує видимість каналу доходів, покращує керування обліковими записами клієнтів і дає змогу звітувати про продуктивність команди. Програмне забезпечення RO&I пропонує статистику на багатьох рівнях, включаючи контакти, життєздатність угоди, стан облікового запису та цілісні процеси отримання прибутку. Зрештою, програмне забезпечення RO&I служить єдиним джерелом правдивих даних про доходи, що сприяє успіху клієнтів, маркетингу та продажів. Аналізуючи історичні дані, ці рішення допомагають організаціям налагодити послідовний процес продажів, краще розуміти поведінку покупців і відповідним чином залучати їх. Рішення RO&I можуть визначити та зменшити ризики в угодах поновлення, пропонуючи вказівки щодо найбільш ефективних наступних кроків. Деякі рішення також надають уявлення про групу покупців клієнта, визначаючи ключових осіб, які приймають рішення, відстежують залучення, виділяють тих, хто не був залучений, і рекомендують оптимальну частоту залучення. Ідеально розгорнуті в усій організації з доходів — від представників і менеджерів до операційних і керівників — рішення RO&I сприяють зростанню доходу в рамках заходів із придбання, утримання та розширення.
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Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Kizen
kizen.com
Kizen дає перевагу командам продажів, маркетингу та обслуговування будь-якого розміру, об’єднуючи всі ваші дані за допомогою розумної автоматизації та потужного штучного інтелекту.
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Staircase AI
staircase.ai
Перетворіть кожного члена команди на лідера доходів. Використовуйте штучний інтелект доходів, щоб передбачити відтік, визначити приховані можливості зростання в масштабі та усунути будь-яку потребу в зворотному зв’язку з людьми.
Syncari
syncari.com
Syncari — це перша в світі платформа повної автоматизації даних без коду, яка дає вашій команді повний контроль над усіма вашими даними. Інтегрувати та керувати даними в усьому стеку технологій ще ніколи не було так просто.
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai — це агностична платформа даних про доходи, яка допомагає торговельним організаціям B2B масштабуватися, збираючи та надаючи інтелектуальні дані про продажі та аналітику для всього стеку доходів. SalesDirector.ai допомагає торговим організаціям B2B масштабуватися, забезпечуючи інтеле...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Inselligence
inselligence.com
Платформа аналізу доходів Inselligence забезпечує оптимізацію ефективності продажів, управління конвеєром і точне прогнозування доходів, просто підключивши вашу CRM. Працює з HubSpot, Salesforce, PipeDrive тощо. Inselligence працює з командами будь-якого розміру.
Klearly
klearly.com
Klearly — це програмне забезпечення, яке дозволяє командам відділів продажів, маркетингу та успіху клієнтів використовувати дані першої сторони для більш передбачуваного отримання прибутку та стимулювання зростання.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозування прибутку від Klaster дозволяє компаніям SaaS перевищувати цільові показники щокварталу. Ми допомагаємо лідерам доходів забезпечувати зростання, забезпечуючи стратегію, планування та реалізацію. Прості у використанні інструменти Kluster допомагають командам із доходів визначит...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть усе, починаючи з ваших даних, як працює ваша команда продажів і виконуваних дій, під...
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
Dreamdata
dreamdata.io
Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni — це платформа Insights Revenue Growth Insights на основі технології Explainable AI, яка надає проактивні, практичні дані, які дають змогу лідерам доходів B2B стимулювати ефективне та передбачуване зростання доходів і змінювати продуктивність представників. Попередньо створені інформаційні п...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull — це перше повністю автоматизоване рішення для аналізу доходів і оптимізації для компаній SaaS. Платформі довіряють деякі з найшвидше зростаючих компаній SaaS, зокрема Wiz, OPSWAT, Vast Data та Armis. Створений з нуля для бізнес-користувачів, він надає лідерам доходів і командам RevOps усе...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord допомагає командам продажів отримати детальну інформацію про розмови з клієнтами, щоб прискорити перебіг угод і автоматизувати навчання. Знайдіть закономірності для прискорення потоку угод. Оцініть індивідуальні дзвінки з продажу або проаналізуйте розмови між командами, щоб виявити законо...
Weflow
getweflow.com
Weflow – це платформа для прогнозування ефективності продажів. Команди з продажу використовують Weflow для підвищення ефективності продажів, дотримання процесів і точності прогнозів. - Заощаджуйте кількість повторень 4 години на тиждень завдяки швидшому оновленню Salesforce - Завчасно виявляйте ризи...