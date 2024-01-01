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Власне медіа програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

Власні медіа-платформи дають можливість компаніям і творцям ділитися вмістом для збільшення аудиторії, залучення та монетизації. Ці інструменти пропонують набір функцій, призначених для розміщення різних типів вмісту, зокрема статей, відео, подкастів, прямих трансляцій та інших редакційних форматів, на спеціальному ресурсі. Створивши властивість, користувачі можуть використовувати власні медіа-платформи, щоб позначити вміст як ексклюзивний для передплатників, встановлюючи прямі стосунки з аудиторією та збираючи адреси електронної пошти в процесі. Щоб покращити керування контентом і аудиторією, медіа-інструменти, що належать компанії, об’єднують функції програмного забезпечення для розповсюдження контенту та платформ для роботи з контентом, а також включають функції програмного забезпечення для створення контенту та інструментів CMS.

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Kajabi

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kajabi.com

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Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Приєднуйтеся до понад 200 000+ творців, які щомісяця отримують зарплату від понад 4 мільйонів патронів.

beehiiv

beehiiv

beehiiv.com

Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.

Podia

Podia

podia.com

Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!

MemberSpace

MemberSpace

memberspace.com

Продавайте членство та цифрові продукти з власного веб-сайту. Поділіться своїми знаннями та заробіть. Додайте доступ лише для учасників до будь-якої частини вашого веб-сайту та приймайте платежі. Працює будь-яка платформа: Squarespace, WordPress, Wix, Notion тощо.

Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, п...

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