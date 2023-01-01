WebCatalog
Buttondown

Buttondown

buttondown.email

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Buttondown» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, перевіряючи на помилки, непрацюючі посилання чи неправильні зображення; портативний віджет підписки дозволяє дуже легко збільшити аудиторію, де б ви не розміщували свій сайт. І тоді Buttondown вийде з вашого шляху. Buttondown робить наголос на швидкості та простоті використання, а не на складних наборах функцій чи потужній автоматизації.

Вебсайт: buttondown.email

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Buttondown». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Revue

Revue

getrevue.co

Smore

Smore

smore.com

LaterMail

LaterMail

latermail.app

Keila

Keila

keila.io

Notocat

Notocat

notocat.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Branchminds

Branchminds

branchminds.com

Inthe.AM

Inthe.AM

inthe.am

Sociallymap

Sociallymap

sociallymap.com

Substack

Substack

substack.com

Rivery

Rivery

rivery.io

Kumu

Kumu

kumu.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності