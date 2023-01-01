Buttondown — це найпростіший спосіб створити та запустити свою розсилку. Buttondown — це невеликий елегантний інструмент для створення інформаційних бюлетенів. Мінімалістичний інтерфейс дозволяє легко писати чудові електронні листи; автоматизація діє як помічник редактора, якого ви хотіли б мати, перевіряючи на помилки, непрацюючі посилання чи неправильні зображення; портативний віджет підписки дозволяє дуже легко збільшити аудиторію, де б ви не розміщували свій сайт. І тоді Buttondown вийде з вашого шляху. Buttondown робить наголос на швидкості та простоті використання, а не на складних наборах функцій чи потужній автоматизації.

Вебсайт: buttondown.email

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