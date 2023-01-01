Асистент AI Research Assistant для пошуку веб-посилань, пов’язаних із вашим вмістом Notion. Віджет, вбудований безпосередньо у ваш Notion, який читатиме вміст вашого Notion, щоб допомогти вам досліджувати та знаходити відповідні веб-посилання на теми, які вас цікавлять.

Вебсайт: branchminds.com

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