Програмне забезпечення для онлайн-редакторів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення онлайн-редакції пропонує компаніям спеціальну веб-сторінку для розміщення та розповсюдження новин або медіаконтенту через єдину платформу. Ці цифрові редакції об’єднують підібрані цифрові матеріали бренду, діючи як центральний центр для точної інформації про організацію. Відділи зв’язків із громадськістю (PR) використовують ці рішення для розповсюдження прес-релізів, оновлених новин, медіа-пакетів і різноманітних мультимедійних ресурсів, таких як фотографії та відео, сприяючи контрольованій комунікації бренду та збільшенню залучення. Журналісти, клієнти та цільова аудиторія покладаються на ці редакції як на надійні джерела актуальної інформації про компанію.
Запит на новий застосунок
Prezly
prezly.com
Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.
EQUP
equp.com
Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Онлайн-платформа розповсюдження ACCESSWIRE® надає професіоналам із комунікацій простіший і ефективніший робочий процес для повсякденної діяльності. Професіонали з комунікацій тепер мають єдине джерело, куди вони можуть розповсюджувати прес-релізи, створювати відділ новин і планувати свої події одним...
PR.co
pr.co
pr.co створює чудово оформлені онлайн-редакції та програмне забезпечення, щоб допомогти PR-командам підвищити охоплення ЗМІ та впізнаваність бренду та створити позитивну репутацію. Наші онлайн-редакції допомагають сяяти віхам вашої компанії та спрощують зв’язок із вашим брендом для будь-якої зацікав...
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, завдяки якому компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних контактів зі ЗМІ ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.