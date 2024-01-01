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Програмне забезпечення для організації харчування на вимогу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для кейтерингу на вимогу надає підприємствам платформу для замовлення страв або іншої їжі в місцевих ресторанах за потреби. Ці рішення з’єднують підприємства з місцевими постачальниками продуктів харчування для створення замовлень на харчування для великих або малих груп. Це дає змогу компаніям забезпечувати регулярні або нерегулярні обіди для своїх співробітників або організовувати конкретні зустрічі чи події швидко й легко, наперед або за день до них.

Запит на новий застосунок


Caviar

Caviar

trycaviar.com

Доставка та винос із найкращих місцевих ресторанів. Сніданок, обід, вечеря та багато іншого з безпечною доставкою до ваших дверей. Тепер пропонуємо самовивіз і безконтактну доставку.

ezCater

ezCater

ezcater.com

Отримайте офісне обслуговування в ресторанах поблизу вас. Ознайомтеся з меню, оглядами та рейтингом своєчасної доставки. Безкоштовне онлайн-замовлення від ezCater.

EAT Club

EAT Club

eatclub.com

EAT Club — це віртуальна їдальня, яка може задовольнити смаки кожного, доставляючи персоналізовані смачні страви офісним командам EAT Club — це віртуальна їдальня, яка може задовольнити смаки кожного, доставляючи персоналізовані смачні страви офісним командам

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Дозвольте командам продажів і маркетингу підвищити відвідуваність подій і особисту залученість за допомогою онлайн-трапези, що доставляється прямо на стіл потенційного клієнта

Cater2.me

Cater2.me

cater2.me

Cater2.me пропонує рішення для організації корпоративного харчування для команд, включаючи індивідуальні групові замовлення та віртуальні заходи, щоб ваша команда була залученою та добре нагодованою!

ZeroCater

ZeroCater

zerocater.com

Рішення для корпоративного харчування та кафетеріїв, налаштовані відповідно до унікальних смаків співробітників, забезпечуючи при цьому гнучкість і послідовність, яких очікують компанії.

Sharebite

Sharebite

sharebite.com

Sharebite — це провідна платформа харчових переваг, розроблена для сучасної робочої сили. Найкращі компанії світу використовують Sharebite для підвищення залученості співробітників. Серед наших клієнтів є компанії-лідери у сфері фінансових послуг (провідні інвестиційні банки, фонди прямих інвестицій...

Foodee

Foodee

food.ee

Foodee – це корпоративна платформа громадського харчування, яка доставляє їжу з місцевих ресторанів до офісів у Північній Америці. Зручно замовляйте індивідуально упаковані страви для своєї команди з варіантами, доступними для кожного їдця. Отримуйте підібрані пропозиції ресторанів на основі дієтичн...

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...

Fooda

Fooda

fooda.com

Завдяки технологіям Fooda надає чудову їжу за помірними цінами працівникам під час роботи. Fooda пропонує фантастичні місцеві ресторани прямо до вас. Місцеві ресторани, схвалені Fooda, пропонують смачну їжу, доставляють або доставляють її до вас.

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