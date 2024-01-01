Програмне забезпечення для управління маркетинговими ресурсами - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування маркетинговими ресурсами (MRM) полегшує ефективне керування маркетинговими активами, допомагаючи маркетологам у ретельному плануванні та складанні бюджету для різноманітних маркетингових заходів. Будучи невід’ємною частиною стратегії маркетингових операцій компанії, програмне забезпечення MRM відіграє ключову роль у розробці маркетингових планів, полегшенні збору та розповсюдження маркетингових активів, проведенні кампаній і моніторингу ефективності активів. Консолідуючи всі маркетингові матеріали в єдину систему, MRM забезпечує одноманітність брендингу та повідомлень, одночасно надаючи можливість маркетологам налагоджувати спрощені робочі процеси та процеси, тим самим підвищуючи операційну ефективність. Платформи MRM, які часто використовуються разом із додатковими інструментами, такими як автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою та аналітичне програмне забезпечення, легко інтегруються з системами керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і ширшими рішеннями для управління цифровими активами, пропонуючи повний набір функцій для ефективного управління маркетингом.
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Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Lytho
lytho.com
Раніше inMotionNow. Управління робочим процесом для маркетингових і дизайнерських команд, яким потрібна покращена видимість проекту та контроль для досягнення кращих результатів щодо вмісту.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
Planful
planful.com
Planful — це хмарна платформа FP&A для безперервного планування. Ви, команда FP&A, перебуваєте на передовій, швидко плануєте й аналізуєте, як керувати своєю організацією через часті та складні бізнес-зміни. Ваші знання та навички створені для таких моментів, і ми тут для вас.
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацію каналів маркетингу Одна платформа для всіх ваших потреб у розподіленому маркетингу
Shape.io
shape.io
Пакет програмного забезпечення для управління бюджетом PPC. Потужні рішення для контролю витрат і ефективності PPC. Більше ніколи не турбуйтеся про темп бюджету чи перевитрати/недостатні витрати.
Narrator
narrator.ai
Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity є провідною світовою компанією з програмного забезпечення для закупівель друку, яка забезпечує автоматизацію робочого процесу для компаній, які купують і керують друком. Рішення постачається на платформі SaaS (Програмне забезпечення як послуга۪) і дозволяє фахівцям із друку керувати та оптим...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — це програмна платформа з допоміжними послугами для брендів, щоб залучати своїх незалежних роздрібних продавців до цифрового маркетингу, сумісного з брендом, що сприяє кращим бізнес-результатам завдяки охопленню потрібних споживачів через надійний канал місцевих роздрібних продавців бренд...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition — це перша платформа Go-to-Market Ops, розроблена для централізації та автоматизації кожного кроку запуску продуктів, функцій і кампаній. Створений експертами з продуктового маркетингу з Rippling і Facebook, він допомагає міжфункціональним командам працювати на одній сторінці та здійснювати...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash — це вертикальні платежі та кредитування для рекламної індустрії. Наш фірмовий продукт, AdCard, перша платіжна картка, призначена виключно для ваших витрат на цифрову рекламу. - Необмежена кількість безкоштовних віртуальних дебетових і кредитних карток. - Безкоштовне керування витратами, ...
MarcomCentral
marcom.com
Прискорюйте продажі за допомогою інструментів, спеціально створених для бренд-менеджерів, маркетологів і відділів продажів. MarcomCentral, лідер у сфері бренд-менеджменту понад 20 років, може трансформувати ваш бізнес за допомогою впорядкованої організації файлів і спрощеного розподілу забезпечення....
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow допомагає маркетинговим командам B2B підвищити рентабельність інвестицій шляхом вимірювання, прогнозування та планування маркетингових заходів, які сприяють зростанню прибутку.