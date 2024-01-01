Програмне забезпечення для місцевого маркетингу - Найпопулярніші застосунки
«Програмне забезпечення для місцевого маркетингу» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям оптимізувати свої маркетингові зусилля на місцевому рівні, орієнтуючись на конкретні географічні регіони або громади. Ці інструменти особливо корисні для компаній, які мають фізичні місцезнаходження, або тих, хто прагне орієнтуватися на клієнтів у певному регіоні чи місцевості.
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Google My Business
business.google.com
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IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
Moz
moz.com
За підтримки найбільшої спільноти пошуковиків на планеті Moz створює інструменти, які полегшують пошукову оптимізацію, вхідний маркетинг, створення посилань і контент-маркетинг. Почніть безкоштовну 30-денну пробну версію вже сьогодні!
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це комплексна платформа SEO з набором із 22 ефективних онлайн-інструментів SEO для цифрового маркетингу. Довіряють 1400000+ користувачів.
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це повний інструмент моніторингу пошукових систем, який дозволяє відстежувати необмежену кількість конкурентів без запитань. Чорт, ми дозволимо вам відстежувати стільки, скільки ви можете впоратися.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — це хмарне програмне забезпечення №1 у світі для пошуку потенційних клієнтів і закриття клієнтів, яке допомагає агентствам знаходити, аналізувати та закривати більше потенційних клієнтів для послуг цифрового маркетингу.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler — це програмне рішення для пошукової оптимізації на основі Інтернету, яке відстежує рейтинги, виконує аудит веб-сайтів, відстежує зворотні посилання конкурентів, створює фірмові звіти та багато інших речей, пов’язаних з оптимізацією пошукових систем.
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішен...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — це інструмент відстеження локального рейтингу з унікальним візуальним переглядом результатів локальної пошукової системи. Порівняйте свою позицію в рейтингу з місцевими конкурентами в таблиці. Відстежуйте свою ефективність у Google 3-pack і вносьте корективи, щоб підвищити видиміс...
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Solocal
solocal.com
Ми допомагаємо бізнесу розвиватися за допомогою цифрових технологій. Миттєво отримуйте персоналізовану консультацію за допомогою безкоштовного цифрового аудиту.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — це проста у користуванні платформа для керування бізнес-інформацією вашої компанії та оглядами серед 30+ служб на основі місцезнаходження: карти, пошукові системи, усі популярні довідники, GPS-пристрої та соціальні мережі. RocketData додає інформацію про вашу компанію до цих сервісів, з...
Nightwatch
nightwatch.io
Відстежуйте пошукові рейтинги з будь-якої точки на Землі. Зрозумійте, що сприяє трафіку вашої пошукової системи та продажам у всіх провідних пошукових системах аж до рівня поштового індексу.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX забезпечує видимість вашого найближчого офісу, сприяючи залученню від відкриття до покупки та далі.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket — це чудово розроблений засіб пошуку магазинів для вашого веб-сайту. Економте час і гроші за допомогою готового до використання, настроюваного та легкого в установці засобу пошуку магазинів. Працює з будь-якою платформою! Отримайте свій за лічені хвилини.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — це багатогранна платформа для пошукових пошукових систем і дослідження ключових слів, яка пропонує низку інструментів для покращення цифрових маркетингових зусиль: - Масова перевірка ключових слів: дає змогу одночасно перевіряти кілька ключових слів, у тому числі масові значення Alli...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon — це перший у своєму роді інструмент відстеження рейтингу та незамінний візуал для місцевої SEO-аналітики.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® — це вузькоспеціалізоване рішення для відстеження рейтингу SEO та створення звітів для SEO-агенцій, спеціалістів із SEO, внутрішніх відділів SEO та власників веб-сайтів. Він має найточніший алгоритм серед будь-яких інших інструментів для відстеження рейтингу або універсальних інструм...
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — це революційна гіперлокальна платформа лістингу, яка безперебійно та ефективно з’єднує місцеві підприємства з клієнтами поблизу. Завдяки зручному інтерфейсу та можливостям геолокації DashLoc дозволяє користувачам знаходити компанії та взаємодіяти з ними в безпосередній близькості. Місцеві ...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії ...
UpCity
upcity.com
У UpCity ми створюємо та підтримуємо успішні відносини між компаніями та постачальниками послуг B2B. Знайдіть свого наступного партнера вже сьогодні!
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацію каналів маркетингу Одна платформа для всіх ваших потреб у розподіленому маркетингу
Mobal
mobal.io
Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
Woosmap
woosmap.com
Скористайтеся картографією, пошуком адреси, геокодуванням, обчисленням відстані, картами, визначенням положення мобільного пристрою, системами пошуку місцезнаходження тощо, щоб впроваджувати інновації, підвищувати рівень конверсії та пропонувати швидші цифрові подорожі.
RealWork Labs
realworklabs.com
Заробляйте більше грошей, не виконуючи додаткової роботи: знімайте свою роботу на місці, щоб з’являтися поруч, розширюйте свої відгуки та доведіть сусідам поблизу, що ви – надійний постачальник домашніх послуг для роботи.
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder допомагає відстежувати ваші цитати, відкривати нові можливості та отримувати цитати ваших конкурентів. *Відкрийте для себе нові можливості на основі цитат ваших конкурентів *Знайдіть і відстежуйте всі сайти цитат, на яких указано вашу компанію *Легко визначте нові сайти цитат, ...
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone збільшує кількість залучених користувачів, покращуючи цифровий досвід і видимість вмісту. Ми робимо це за допомогою платформи цифрового досвіду та додаємо до неї стільки чи менше послуг, скільки вам потрібно, щоб допомогти вам бути всюди, де є ваші клієнти. Ми працюємо з великими брендами ...
iReview
ireview.com
iReview: Ваш надійний партнер в управлінні онлайн-репутацією У цифровому середовищі, що швидко розвивається, компанії визнають вирішальну роль, яку онлайн-огляди відіграють у формуванні їх успіху. Увійдіть до iReview — інноваційної онлайн-платформи для управління репутацією, розробленої для розширен...
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, яка полегшує місцевий маркетинг. Від модерації відгуків клієнтів і керування соціальними мережами до спонсорованих кампаній і локальної видимості, Digitaleo допомагає мережам і брендам залучати більше трафіку до своїх точок продажу!
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — це найкращий спосіб оптимізувати та керувати онлайн-присутністю та репутацією компанії та дозволяє створювати, підтримувати та контролювати присутність у понад 2000 службах, яка є правильною, узгодженою та повною за мінімальний час і без необхідності розуміти кожна послуга. Оскільк...
Direction Local
direction.com
Direction Local — це повна місцева маркетингова платформа, розроблена для компаній, які хочуть швидко збільшити видимість в Інтернеті, охопити більше клієнтів і підвищити свою репутацію. Його потужний набір інструментів включає створення цитат у найпопулярніших каталогах США, керування лістингом, ке...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності л...
SO Connect
soconnect.com
Списки допомагають вашій місцевій компанії знайти більше клієнтів. Оновлюйте інформацію про свою компанію одним рухом на понад 50 платформах, покращуйте свій рейтинг і отримуйте більше трафіку на веб-сайті, телефонних дзвінків і відвідувачів у вашому місці(-ах). Зараз ми обслуговуємо понад 100 000 о...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
DigitalMaas
digitalmaas.com
Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яка використовується корпоративними компаніями для оптимізації інформації про місцезнаходження на кількох пошукових платформах, таких як Google My Business, Apple, Facebook і Bing. Ми є глобальною локальною маркетинговою платформою, яку використову...
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети прод...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері локального маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектний гіперлокальний досвід у масштабі для...
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo🚀 Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі шту...
Loqate
loqate.com
Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям створювати та керувати локаторами магазинів, локаторами товарів та іншими типами карт. Це потужний і гнучкий інструмент, простий у використанні та не потребує жодних знань програмування. WP Maps можна використовувати для додавання кількох м...
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Допоможіть відвідувачам знайти ваш магазин. Безкоштовне програмне забезпечення для пошуку магазинів/пошуку дилерів/пошуку Zip/пошуку продуктів за допомогою карт Google. AIO Store Locator — це найпростіший спосіб максимізувати охоплення вашого веб-сайту за допомогою ідеально функціонального засобу по...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Повнофункціональна служба пошуку магазинів, яку неймовірно швидко та легко налаштувати, додати місцезнаходження та вставити на ваш веб-сайт. Завантажте свої місцезнаходження за допомогою файлів CSV або Excel або, якщо хочете, скористайтеся нашим API на основі REST для керування місцезнаходженням. По...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка з’єднує CPG із роздрібними продавцями, перетворюючи доступні для покупки інструменти в практичну інформацію, яка стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для покупок, ...