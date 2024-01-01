Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Lead Mining - Найпопулярніші застосунки

Організації використовують програмне забезпечення Lead Mining для виявлення нових бізнес-перспектив у своїх базах даних клієнтів, даних історії продажів, відвідуваності веб-сайтів, підписників у соціальних мережах та інших джерелах. Цей інструмент відіграє вирішальну роль у розширенні потоку угод команди продажів, відкриваючи нові потенційні клієнти в поточних даних або визначаючи можливості підвищення продажів для існуючих клієнтів. Під час процесу видобутку спеціалісти з продажу та маркетологи також можуть перевіряти наявні відомості про клієнта, наприклад контактну інформацію, і підвищувати загальну якість своїх даних про клієнтів, додаючи нову інформацію про поточних клієнтів.