WebCatalog

Skylead

Skylead

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: skylead.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Skylead» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Використовуйте багатоканальне охоплення, дії if/else і підключайте необмежену кількість облікових записів електронної пошти, щоб максимізувати точки взаємодії з вашими потенційними клієнтами. Skylead — це ваш розумний інструмент автоматизації LinkedIn і програмне забезпечення для холодної електронної пошти.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти
Програмне забезпечення для захоплення потенційних клієнтів
Програмне забезпечення Lead Intelligence
Програмне забезпечення Lead Mining

Вебсайт: skylead.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Skylead». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Podium

Podium

podium.com

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

Bigin

bigin.com

CallRail

CallRail

callrail.com

Keap

Keap

keap.com

Typeform

Typeform

typeform.com

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lemlist

lemlist.com

zaplify

zaplify

zaplify.com

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Icy Leads

icyleads.com

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