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SalesHandy

SalesHandy

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Вебсайт: saleshandy.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SalesHandy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Відстеження та планування електронної пошти, злиття листів, автоматичне відстеження та шаблони електронної пошти для підвищення продуктивності відділу продажів.

Вебсайт: saleshandy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SalesHandy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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