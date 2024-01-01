Програмне забезпечення для доставки продуктів - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для доставки продуктів дозволяє продуктовим і продовольчим магазинам легко налагоджувати служби доставки, усуваючи необхідність найму спеціальних покупців або водіїв для кожного магазину. Це програмне забезпечення дозволяє продуктовим магазинам створювати присутність в Інтернеті або на мобільних пристроях, обслуговуючи клієнтів, яким потрібні послуги на вимогу. Менеджери продуктових або міні-магазинів можуть співпрацювати з цими платформами для створення зручних для клієнтів сторінок замовлення. Розроблене спеціально для замовлення та доставки продуктів або закусок, програмне забезпечення для доставки продуктів нагадує програмне забезпечення для доставки/виносу з ресторану або програмне забезпечення для організації харчування на вимогу. Ці платформи можуть легко інтегруватися з системами управління роздрібною торгівлею або програмним забезпеченням POS для оптимізації керування замовленнями. Крім того, вони часто включають платформи електронної комерції та програмне забезпечення платіжного шлюзу для безпроблемних транзакцій.
Запит на новий застосунок
Instacart
instacart.com
Instacart — це американська компанія, яка надає послуги доставки та самовивозу продуктів у Сполучених Штатах і Канаді. Компанія пропонує свої послуги через веб-сайт і мобільний додаток. Послуга дозволяє клієнтам замовляти продукти в роздрібних продавців-учасників, а покупки здійснює особистий покупе...
Gopuff
gopuff.com
Gopuff доставляє все, що вам потрібно — доставку їжі, товарів першої необхідності, закусок і алкоголю на вибраних ринках.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.
Routific
routific.com
Найпростіше програмне забезпечення для планування маршруту для доставки. Поєднуючи потужну оптимізацію маршрутів із п’ятизірковим досвідом доставки, Routific робить планування місцевих маршрутів доставки легким і прибутковим.
Local Express
localexpress.io
Наскрізна продуктова електронна комерційна платформа для продуктових магазинів, ресторанів, пекарень або будь-яких інших галузевих підприємств для виходу в Інтернет.
Good Eggs
goodeggs.com
Абсурдно свіжі продукти та набори їжі доставили того ж дня.
Locate2u
locate2u.com
Планування маршруту та оптимізація для доставки Ми полегшуємо доставку речей або відстежуємо ваші послуги. Використовуйте власний автопарк або передайте доставку іншим кур’єрам в одній програмі.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine автоматизує весь процес замовлення продуктів. Ми платимо постачальникам за все, що вони доставляють. Бакалійники платять лише за те, що продають.