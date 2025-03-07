Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel-це платформа з продажу та маркетингу білої маркетингу для цифрових агентств та консультантів. Функціональність включає CRM з SmartLists, електронною поштою, двосторонніми SMS, консолідованим SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB Чат, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, живлення, конструктор форми, будівельник опитувань, конструктор Bunnel, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder, Builder Онлайн -планування, автоматизація робочого процесу, звітність, веб -куки тощо! Облікові записи агентства включають необмежені облікові записи Sub (розташування) для ваших клієнтів, які можна клонувати для прискорення налаштувань. Принесіть власні облікові дані Twilio & SMTP, щоб живити свій рахунок, надаючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонний дзвінок та SMS. Почніть з 14 -денної безкоштовної пробної версії!
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Pipedrive
pipedrive.com
Кожна компанія потребує правильних інструментів для розквіту. Щоб масштабувати свій бізнес, вам потрібне доступне програмне забезпечення, пропонує правильну функціональність, швидко оволодіє та підкреслює ключові можливості. Pipedrive-це інструмент CRM, орієнтований на продаж (управління відносинами з клієнтами), який командам усіх розмірів люблять використовувати. З 100 000+ клієнтами, що платять, що охоплюють 179 країн, торгові команди втягуються простим, але потужним дизайном нашого CRM, який надає пріоритетність. Використовуючи Pipedrive, нічого не потрапляє через тріщини, що дозволяє вашій команді витрачати менше часу на подання та більше часу на продаж, із програмним забезпеченням CRM, яке є і спритним, і потужним. Pipedrive призначений для того, щоб допомогти малому бізнесу рости. Понад десять років ми зобов’язані будувати найкращий CRM - CRM від і для продавців. Результат-це простий у використанні, ефективний інструмент продажу, який централізує ваші дані, допомагаючи вам візуалізувати весь процес продажу та виграти більше угод.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
ConnectWise Home
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для клієнтів. Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
SuiteDash
suitedash.com
Більше ніж просто програмне забезпечення клієнтського порталу, SuiteDash — це повністю інтегрована хмарна платформа, яка повністю задовольнить потреби більшості малих і середніх підприємств у програмному забезпеченні. На жаль, багато власників бізнесу неймовірно розчаровані програмним забезпеченням, оскільки вони витратили занадто багато часу та грошей, намагаючись вивчити кілька систем, а потім змусити ці декілька систем працювати разом. SuiteDash вирішує цю проблему, поєднуючи найбільш часто використовувані бізнес-інструменти в один.
Teamwork
teamwork.com
Командна робота-це провідна світова платформа управління проектами, розроблена для організацій вільно планувати, відстежувати, керувати та здійснювати різні складні проекти. Довіряють понад 20 000 підприємств та 6000 агентств по всьому світу. Команда постійно працює з клієнтами, пропонуючи найсучаснішу платформу управління продуктами на ринку. Незалежно від того, чи є ви власником компанії, керівником команди, менеджером проекту чи індивідуальним учасником, робота в команді оснащує вас усіма інструментами для безперешкодного управління щоденними діями. Додаток пропонує функції, необхідні для співпраці з колегами над проектами, підтримувати цілісний погляд на робочі процеси, керувати завданнями, відстежувати ресурси, час журналу та, головне, виконувати проекти вчасно.
Copper
prosperworks.com
Мідь - єдиний інструмент управління клієнтом та проектом, який рекомендується для програми Google Workspace. Зв’яжіться з ведучими, виграйте угоди, постачайте проекти та створюйте повторних клієнтів. Все в одному прості у використанні інструменту. Приєднуйтесь до 30 000+ послуг з побудови більш цінних, триваліших стосунків. Зберіть потенційні клієнти з контактними формами веб -сайту або візитними картками з нашого мобільного додатка. Веде без особливих зусиль у ваш конвеєр з продажу. Прапори та звіти трубопроводів допомагають вам продовжувати рухатися. Перехід нових клієнтів на ваші трубопроводи на борту або проект з одним клацанням. Керуйте наступними кроками та завданнями безпосередньо на своєму трубопроводі, не потребуючи клацання проектів. Інтеграція міді з Google безперешкодно працює з вашим Gmail, календарем та накопичувачем, вам ніколи не потрібно перемикати вкладки, щоб додавати потенційні клієнти, відстежувати розмови електронною поштою, знаходити файли та керувати завданнями у процесі маркетингу та продажів. Розмова з новою людиною? Додайте нові контакти безпосередньо з Gmail через наше розширення Chrome. Наведіть курсор на будь -який контакт міді для багатих, контекстуалізованих деталей спілкування та діяльності. Накладіть свої нагадування про CRM та завдання поряд зі своєю поштовою скринькою Gmail. Пришвидшіть відповіді електронної пошти за допомогою шаблонів електронної пошти, автоматизацій та полів об'єднання. Додайте нові потенційні клієнти та оновіть старі на основі ваших взаємодій електронної пошти, контактів Google та мідних пропозицій. Введення вручну дані - це минуле. Ваш календар Google також отримує макіяж. Ви можете шукати деталі події, взаємодію клієнтів та матеріали безпосередньо з календаря Google, не порушуючи робочого процесу. Перестаньте полювати на файли, вони прямо там, де вони вам потрібні. Файли та документи Google автоматично синхронізуються з вашими записами контактів міді. Швидко поверхневі файли клієнтів по всій компанії та угоди про записи та легко додають запропоновані файли в Gmail на основі вашої електронної діяльності. Експортуйте будь -які дані з міді безпосередньо в аркуші Google за допомогою спеціального будівельника звітів або підключіться до Looker Studio, щоб візуалізувати дані мідних даних довгі інші джерела даних.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Podio
podio.com
Progress Podio - це гнучка, спеціальна база даних про співпрацю, яка дозволяє прискорити та спростити свою роботу. Вирішення все в одному для прискорення продуктивності, оцифровування основних процесів, впорядкування збору даних та автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Progress Podio може автоматизувати, операціоналізувати та забезпечити важливі бізнес -процеси, що зменшує ручну роботу та підвищує ефективність. Перетворіть, як робота виконується з універсальними формами, потужним збором даних та автоматизованими робочими процесами клієнта та документів - налаштовано всіма вами кількома простими кліками. Від ключових галузей, таких як креативні агенції, юридичні послуги, бухгалтерські фірми, нерухомість, будівництво / виробництво, до ключових відомчих сфер-Sales, HR, маркетинг, юридичні, фінанси. Здатність Подіо підключати різноманітні команди та розрізнені процеси допомагає тисячам компаній оптимізувати всі свої операції в одному місці. Завдяки Podio Podio надайте команді єдиний інструмент для автоматизації своєчасних процесів, що об'єднуються в одному інструменті. Від спрощення збору даних клієнтів до автоматизації взаємодій та угод клієнта, Progress Podio спрощує найбільш основні заходи вашого бізнесу.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Deskera
deskera.com
Deskera-це нагородна інтегрована платформа, яка дозволяє SMB швидше масштабуватись з меншою кількістю інструментів. Від магазинів зручностей до виробничих установок, сотні тисяч малих та середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, запасами, оплатою праці, продажами та автоматизацією маркетингу.
Canopy
canopytax.com
Розблокуйте свою бухгалтерську фірму та керуйте своєю командою, клієнтами та завданнями з єдиного центрального центру. Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, розроблене для податкових, бухгалтерських і бухгалтерських фірм. Надсилання пропозицій, прийом платежів і все між ними - без додаткових логінів, надмірних кліків або стресу. Пакет Practice Management Suite створений відповідно до потреб вашої фірми та пропонує все необхідне для роботи сучасної бухгалтерської фірми, включаючи керування клієнтами, час і виставлення рахунків, керування документами, податкові рішення (це лише деякі з них), а також робочі процеси й автоматизацію, щоб полегшити все це. . Розблокуйте ефективність. Розблокуйте значущі відносини з клієнтами. Розблокуйте легко завантажувані документи, автоматизацію, швидші платежі та навіть ШІ. З Canopy ви можете розблокувати фірму, яку завжди хотіли. Спробуйте Canopy безкоштовно протягом 15 днів або поговоріть з керівником облікового запису, щоб отримати індивідуальну демонстрацію.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям та підприємцям підвищувати свою ефективність всередині та зовні. Наша платформа пропонує CRM, контактний центр, будівельник веб -сайтів, інтернет -магазин, маркетингові кампанії та інші інструменти продажів. Крім того, є безпечна інтранет, завдання та управління проектами, обмін файлами в режимі реального часу, інструменти комунікацій та організація. HR Essentials та AI вбудовані в структуру Bitrix24. Bitrix24-це ініціатива ініціативи Bitrix, Inc., запущена як хмарна послуга в квітні 2012 року. Тепер вона доступна у хмарі та в приміщенні. У 2024 році наша компанія має понад 12 мільйонів організацій. Bitrix24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від малих організацій до компаній Fortune 500.
Method CRM
method.me
Метод: CRM є CRM №1 за рейтингом серед користувачів QuickBooks Desktop і Online з 1300+ п’ятизірковими відгуками на сайті Intuit’s apps.com. Використовуйте запатентовану інтеграцію QuickBooks Method:CRM, щоб отримати миттєву двосторонню синхронізацію інформації про клієнтів, рахунків-фактур, платежів тощо, щоб ваші дані завжди були актуальними! А ще краще, поверніть час у минуле, оскільки Method:CRM автоматизує збір потенційних клієнтів, а також процес створення кошторису та рахунка-фактури. З Method:CRM ваша продуктивність стрімко зростає, і ви можете раз і назавжди попрощатися з подвійним введенням даних! Метод: Вбудовані онлайн-портали для клієнтів CRM створені, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів і спонукати клієнтів повертатися за новими. Легко використовуйте керований даними підхід до маркетингу та продажів за допомогою надійного відстеження активності Method:CRM і 360-градусного огляду кожного клієнта, який ви миттєво отримуєте.
Salesmate
salesmate.io
Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заощаджуючи витрати на інтеграції та широкі можливості налаштування. Ядром Salesmate є модуль CRM, у якому відділи продажів, маркетингу та успіху можуть легко керувати контактами, потенційними клієнтами, клієнтами, передплатниками та повсякденними справами. З цими основними елементами модуль CRM має вбудовані інструменти, якими команди на передовій можуть використовувати щодня, як-от дзвінки, текстові повідомлення, керування конвеєром, угоди, розмови та багато іншого. Однією з основних причин вищих результатів продажів є можливість автоматизувати операції та заощадити більше часу на продажі. Саме тут Salesmate пропонує робочі процеси та послідовності. Робочі процеси автоматизують такі завдання, як призначення угод, призначення завдань або спілкування на основі дати. Хоча Sequences може перевести подальші дії на автопілот відповідно до ваших умов. А завдяки першому в галузі другому пілоту на базі штучного інтелекту кожен у вашій команді продажів отримає персональну допомогу. «Sandy AI» може призначати зустрічі, створювати чернетки електронних листів або додавати нотатки за вас. Все, що вам потрібно зробити, це просто запитати! Ми знаємо, що відділи продажів можуть працювати лише тоді, коли відділи маркетингу створюють високоякісні потенційні клієнти. Ось де Salesmate дає змогу командам маркетингу створювати та проводити високоперсоналізовані кампанії та охоплювати ширшу аудиторію. Крім того, маркетингові команди також можуть відстежувати відвідувачів веб-сайту, збирати потенційних клієнтів за допомогою форм або ботів для створення лідерів, оцінювати кожного потенційного клієнта, створювати маркетингові шляхи та надсилати найкращі MQL командам продажів для досягнення більшого успіху. Нарешті, чудова команда обслуговування клієнтів може справді маневрувати утриманням, залученням і прибутком для бізнесу. Ось чому Salesmate надає такі інструменти, як Live Chat, Chatbots і Shared Inboxes, щоб забезпечити найкращий досвід для ваших клієнтів. Звісно, вам потрібні знання, щоб передбачати тенденції, бути гнучкими та приймати рішення на шляху до зростання. Саме там інформаційні панелі, шаблони, спеціальні звіти та статистика запропонують усе, що вам потрібно, щоб побачити, що відбувається з вашими командами та бізнесом. Від створення потенційних клієнтів до першокласного обслуговування клієнтів, Salesmate знайде щось для кожного у вашій команді. Salesmate має 15-денну безкоштовну пробну версію, де ви можете досліджувати кожен куточок платформи, не повідомляючи дані кредитної картки. Це безпечно, надійно та доступно для всіх у вашій команді.
Attio
attio.com
Attio – CRM майбутнього. Керований даними, повністю настроюваний та інтуїтивно зрозумілий для співпраці, Attio забезпечує керування взаємовідносинами з клієнтами, яке рухає голку для вашого бізнесу. Компанії будь-якого розміру — від сучасних стартапів, що швидко розвиваються, до найбільших у світі підприємств — використовують Attio для створення своєї CRM саме так, як вони хочуть.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Amwork
amwork.com
Amwork — це платформа, яка надає підприємствам потужний конструктор для створення унікального робочого простору, який оптимізує їхні бізнес-процеси. Конструктор компанії розроблений, щоб дозволити компаніям створювати власні робочі простори з такими модулями, як CRM, управління проектами, HR та все, що стосується робочого процесу їхнього бізнесу. Це допомагає компаніям ефективніше та ефективніше співпрацювати, дозволяючи співробітникам і партнерам безперебійно працювати разом. Однією з головних переваг використання Amwork є легкий процес налаштування, який не потребує знань програмування, що робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру. Платформа надає важливий набір інструментів, які дозволяють компаніям автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження, підвищуючи продуктивність і прибутковість. Використовуючи Amwork, підприємства можуть отримати переваги від організованого та раціоналізованого підходу до своїх повсякденних операцій. Модуль CRM платформи допомагає компаніям керувати взаємодією з клієнтами, а модуль управління проектами дозволяє командам співпрацювати та ефективно керувати проектами. HR-модуль допомагає керувати записами співробітників, пільгами та іншими завданнями, пов’язаними з HR. Завдяки Amwork компанії можуть керувати всіма цими завданнями в одному центральному місці, оптимізуючи робочий процес і зменшуючи кількість помилок. Загалом Amwork є важливою платформою, яка надає компаніям необхідні інструменти для оптимізації їхніх бізнес-процесів і покращення співпраці, що веде до підвищення продуктивності та прибутковості. Простий процес налаштування: Платформа Amwork розроблена таким чином, щоб полегшити процес налаштування, і для цього не потрібні знання програмування. Це робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру, що дозволяє їм розпочати роботу швидко та з мінімальними зусиллями. Автоматизація та зменшення ручного навантаження: Amwork надає важливий набір інструментів, які дозволяють підприємствам автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — це маркетингова платформа на базі штучного інтелекту, якій довіряють 1000 компаній у всьому світі для автоматизації та централізації маркетингу, одночасно надаючи захоплюючий, персоналізований досвід для своєї аудиторії. Агентства та партнери використовують VBOUT безпосередньо або через установку білої мітки для створення індивідуальних планів, керування субрахунками та спільного використання активів від одного клієнтського облікового запису до багатьох. За допомогою VBOUT ви можете: * Керуйте всіма своїми соціальними мережами з одного місця. * Взаємодійте зі своїми клієнтами, створюючи та надсилаючи переможні кампанії електронною поштою. * Створюйте приголомшливі персоналізовані та динамічні цільові сторінки без кодування. * Створюйте автоматизацію за допомогою інтуїтивно зрозумілого візуального конструктора. * Підтримуйте потенційних клієнтів від клацання до закриття - і далі. * Легко створюйте та зберігайте списки аудиторії. * Відстежуйте та аналізуйте всю свою маркетингову діяльність на настроюваній інформаційній панелі. Платформа має цільові сторінки та форми, які легко перетягувати та скидати, інтуїтивно зрозумілий конструктор візуальної автоматизації, керування соціальними медіа, інструменти електронного маркетингу та зростаючу бібліотеку готових шаблонів для широкого спектру маркетингових кампаній. Поглиблена власна аналітика та відстеження потенційних клієнтів дають маркетологам повне уявлення про їхній процес, залученість до списку та ефективність кампанії. Підприємства та агентства, що розвиваються, довіряють гнучкій платформі VBOUT і відзначеній нагородами безкоштовній преміум-підтримці, яка допомагає їм залучати потрібних клієнтів, перетворювати більше відвідувачів на клієнтів і проводити повні маркетингові кампанії на одній простій у використанні платформі.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
Тисячі малих підприємств використовують Less Annoying CRM, щоб керувати контактами, відстежувати потенційних клієнтів і бути в курсі подальших дій. Безкоштовне обслуговування клієнтів спрощує налаштування.
VipeCloud
vipecloud.com
Програмне забезпечення для розвитку з освіжаючим людським дотиком. CRM, маркетинг електронною поштою, публікації в соціальних мережах, текстові повідомлення, відеоелектронна пошта, інтеграція та багато іншого. Що краще вас підтримають, то швидше ви розвиватимете свій бізнес.
Markate
markate.com
Markate.com: потужні інструменти CRM, керування робочими місцями та автоматизації маркетингу для постачальників домашніх послуг Додаток Markate ідеально підходить для будь-якого сервісного бізнесу, який шукає доступне, готове до мобільних пристроїв, просте у використанні рішення для наскрізного керування. Дізнайтеся, як Markate допомагає вашому бізнесу. * Ваш бізнес, ваш шлях із Markate Markate співпрацює з вами, працюючи разом для досягнення ваших бізнес-цілей. * Оптимізуйте свої операції для підвищення ефективності Створено для скорочення паперової роботи, автоматизації процесів і звільнення вашого часу. * Доступні гнучкі рішення відповідно до ваших потреб Створено для розширення можливостей малого бізнесу, допомагаючи їм працювати ефективніше, мінімізуючи витрати. * Максимізуйте час, ресурси та прибуток Він тут, щоб спростити ваші операції, щоб ви могли зосередитися на тому, що дійсно рухає ваш бізнес вперед. * Зберігайте клієнтів на все життя Оснащений маркетинговими інструментами, призначеними для збільшення утримання клієнтів, що є ключовим аспектом вашого успішного бізнесу.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com розроблено спеціально для агентств цифрового маркетингу. Він пропонує все в одній платформі, де ви можете керувати пошуковою пошуковою системою, розробкою реклами, веб-дизайном і розробкою та іншими проектами, керувати продажами, рахунками-фактурами та виставленням рахунків для взаємовідносин із клієнтами та загальною підтримкою.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Vtiger
vtiger.com
Vtiger - це провідне рішення Cloud CRM, архітоване на провідному галузі ядра з відкритим кодом. Довіряють понад 300 000 компаній, щоб керувати основними функціями продажів, маркетингу та підтримки. Vtiger був послідовно визнаний лідером у просторі CRM на сайтах Top Review. За допомогою нового Vtiger Cloud CRM V9 компанії отримують доступ до можливостей CRM -класів AI/ML CRM за частку витрат. Надайте можливість своїй команді забезпечити видатний досвід клієнтів у всій подорожі покупці клієнтів з Vtiger. Зареєструйтесь, щоб не зобов’язатись 15-денну справу, щоб перевірити драйв на платформі. Місія Vtiger полягає у створенні програмного забезпечення, яке надає командам, що орієнтуються на клієнтів, у бізнесі малого та середнього розміру можливість створювати плідні та тривалі стосунки з клієнтами. VTIGER CRM надає вам 360-градусний перегляд усієї інформації про клієнтів в одному місці та допомагає оптимізувати свої продажі, підтримку та маркетингові сенсорні точки з діями в режимі реального часу та розмовними уявленнями. Vtiger CRM допомагає командам створювати чудовий досвід у всьому життєвому циклі клієнтів - CRM та надійні інструменти автоматизації, що працюють на AI, допомагають торговим колективам зосередитись на правильних угодах та забезпечити зростання. За допомогою Vtiger отримайте єдиний CRM, щоб зламати силоси та отримати маркетинг, продаж та підтримку на одній сторінці з одним джерелом істини. Надайте винятковий досвід клієнтів та підтримку, спілкуючись зі своїми клієнтами на декількох каналах. Керуйте своєю роботою на ходу з нашими мобільними додатками як для Android, так і для iOS.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати продуктивність і будувати довготривалі відносини з клієнтами. Централізуйте та керуйте всіма даними про клієнтів, продажами та бізнесом — потенційними клієнтами, контактами, електронними листами, подіями, цінами, проектами, завданнями, можливостями та бізнес-звітами — в одній зручній, гнучкій і безпечній CRM, яка масштабується відповідно до вашого бізнесу. . Підвищуйте ефективність продажів і прозорість за допомогою можливостей Insightly для корпоративних продуктів, прайсбуків і котирувань (PPQ). Швидко шукайте, відстежуйте та керуйте мільйонами різних продуктів і послуг прямо на платформі Insightly. Пов’язуйте продукти та послуги з індивідуальними можливостями, усуваючи людські помилки, вузькі місця та невідповідності. За допомогою PPQ від Insightly ваші команди на місцях можуть генерувати власні пропозиції, контракти та пропозиції щодо своїх можливостей лише кількома клацаннями миші. Насолоджуйтесь повним контролем і видимістю того, що ви продаєте, кому, коли та за якою ціною. Використовуйте користувацькі об’єкти та програми Insightly, щоб адаптувати робочі процеси та процеси до ваших унікальних бізнес-потреб і вподобань, забезпечуючи високе впровадження та задоволення. Використовуйте AppConnect для інтеграції Insightly з понад 500 популярними програмами. Власні інтеграції CRM Insightly включають: Gmail Google Workspace & Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads Та багато іншого... Керуйте всім на ходу за допомогою відзначених нагородами мобільних програм для Android та iOS. Скануйте візитні картки та завантажуйте всю інформацію одним клацанням миші, оновлюйте проекти та записи в режимі реального часу, а також дозволяйте вашій команді на місцях створювати та оновлювати можливості прямо в місці розташування клієнта. Потужний у будь-якій галузі клієнти Insightly CRM можуть додавати супутні продукти для автоматизації маркетингу, обслуговування клієнтів та інтеграції на одній платформі.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше завдяки миттєвій видимості, що дає змогу командам продажів робити більше з меншими витратами. Зберігаючи всі інструменти в одному зручному місці, прискорюйте тривалість циклу, укладайте більше угод, заощаджуйте час, покращуйте бізнес-процеси та гарантуйте, що ніщо не пропаде. Розвивайте свій бізнес за допомогою електронних таблиць і електронної пошти та вигравайте робочі дні за допомогою FreeAgent CRM.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Claritysoft
claritysoft.com
Унікальне поєднання простоти, зручності та гнучкості Clarity CRM забезпечує потужну автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, інструменти обслуговування клієнтів і багато іншого в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі, який можна повністю налаштувати. Clarity CRM від Claritysoft було розроблено з особливою увагою до зручності використання та створено для покращення взаємодії з користувачем і максимального сприйняття користувачами. Clarity CRM надає корпоративні потужності та функціональність за невелику частку вартості.
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, збираючи контакти та потенційні клієнти з усіх ваших платформ, тоді як наші інструменти автоматизації справляються з напруженою роботою. Зосередьтеся на найважливішому – розвитку свого бізнесу та зміцненні стосунків, оскільки Nimble спрощує ваш робочий процес для максимальної продуктивності.
Snov.io
snov.io
Snov.io — це все, що потрібно для розвитку вашого бізнесу! Завдяки відзначеним нагородами інструментам для створення потенційних клієнтів, перевірки електронної пошти, автоматизованого зв’язку з електронною поштою, розігріву електронної пошти та керування клієнтами ви можете автоматизувати та прискорити продажі в масштабі.
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy — це централізоване рішення CRM, яке можна використовувати на кількох пристроях для керування продажами, завданнями, клієнтами тощо з будь-якої точки світу.
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM для продавців продавцями Заснований у 2006 році, Pipeline є найбільш прийнятою CRM для невеликих та середніх підприємств, що розширює можливості торгових команд у широті галузей для створення змін, що змінюють ігри. Трубопровід побудований навколо простого у користуванні та настроюваному досвіду користувачів, функцій, орієнтованих на продаж, та провідної підтримки та обслуговування клієнтів. Сьогодні понад 18 000 користувачів у 60 країнах використовують трубопровід для отримання видимості у своїх продажах, прискорення можливостей та закриття більше угод. Pipelinecrm-це всебічний CRM з продажу, відомий своїми простими, потужними функціями та підтримкою клієнтів світового класу без високих цінників. Ця вдосконалена настроювана та автоматизована система CRM допомогла багатьом підприємствам, що базуються на сервісах, легко керувати контактами, потенційними клієнтами, кампаніями та командною співпрацею-дозволяючи користувачеві усунути тертя, прискорити продаж та перетворити одноразових покупців на клієнтів життя. Отримайте платформу CRM з продажу, яка пропонує прості налаштування, безшовні інтеграції, повне налаштування та інтуїтивні інструменти. За допомогою програмного забезпечення для трубопроводу CRM у вас буде все необхідне для прискорення продажів.
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, розширеній аналітиці та повному огляду клієнтів від продажів до обслуговування, Sell надає все, що потрібно вашій команді продажів, в одному централізованому інструменті. Zendesk Sell є частиною портфоліо продуктів Zendesk, призначених для покращення взаємодії з клієнтами. Zendesk обслуговує понад 160 000 клієнтів у багатьох галузях більш ніж 30 мовами. Штаб-квартира Zendesk розташована в Сан-Франциско, а офіси є по всьому світу.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйте час і автоматизуйте адміністрування та введення даних. Генеруйте потенційних клієнтів одним кліком будь-де в Інтернеті. Скористайтеся перевагами CRM у дорозі за допомогою мобільних програм для iOS та Android. Створюйте угоди та надсилайте пропозиції менш ніж за 37 секунд. Є запитання? Ми пропонуємо підтримку електронною поштою, телефоном і чатом.
Indy
weareindy.com
Знаходьте потенційних клієнтів, пишіть пропозиції, плануйте проекти, відстежуйте роботу, спілкуйтеся з клієнтами та надсилайте рахунки за допомогою комплексного програмного забезпечення Indy CRM для фрілансерів. Спробуйте безкоштовно!
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape Software забезпечує простір для співпраці, щоб ваші команди залишалися злагодженими та ефективними в усьому, що вони роблять, будь то оптимізація каналу продажів, залучення більшої кількості потенційних клієнтів за допомогою маркетингових послідовностей і цифрової реклами, підтримка стосунків із клієнтами, безперебійне спілкування чи відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із Shape вже сьогодні.
Striven
striven.com
Ваш бізнес у найкращому вигляді. Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе необхідне для збільшення прибутку, ефективної роботи та покращення операцій. Striven — це комплексне програмне рішення — ми об’єднали всі основні функції, необхідні для бухгалтерського обліку, продажів, проектів, управління та звітності, в одну просту систему. Спростіть, уніфікуйте, процвітайте. Завдяки Striven вам більше ніколи не знадобляться окремі та непов’язані програми. Нарешті, ви можете керувати своїм бізнесом з будь-якого місця та на будь-якому пристрої.
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем незалежно від сфери послуг, SAAS чи електронної комерції. EQUP — це єдине на ринку програмне забезпечення CRM+Marketing Automation, яке пропонує вам можливість керувати кількома компаніями за допомогою одного облікового запису та однієї підписки. Не потрібно купувати новий план, щоб керувати іншими бізнесами. Функція об’єднання ресурсів EQUP дозволяє об’єднувати ваші електронні листи, користувачів, угоди, теги, завдання, зустрічі тощо між вашими компаніями, щоб жодна функція не залишалася невикористаною. У EQUP усі інструменти, необхідні для керування та розвитку вашого бізнесу, доступні в одному місці, що полегшує керування вашим бізнесом без необхідності вивчати кілька програм і перемикатися між ними для отримання необхідної інформації. Ви також матимете доступ до спеціального менеджера облікового запису, який не лише допоможе вам із адаптацією, але також буде готовий допомогти вам із вашими потребами в програмному забезпеченні.
SaleSmartly
salesmartly.com
Платформа комунікації Omni-Channel, інтеграція чату в прямому ефірі, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, електронна пошта, WeChat. Усі функції, які допоможуть вам надати швидшу та кращу підтримку: * Централізуйте всі свої багатоканальні повідомлення в одному місці - безперешкодно займайтеся продажами, маркетингом чи сервісом через чат, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, електронна пошта, WeChat тощо, забезпечуючи єдиний досвід клієнтів. * Повна підтримка клієнтів за лічені секунди, а не години - скорочуйте час реагування та підвищення ефективності, усуваючи повторювані завдання за допомогою вбудованої автоматизації. Робота розумніша, не важче, тому ви можете зосередитись на розвитку свого бізнесу. * Спільний чат дозволяє командам ефективно співпрацювати з дисципліною та плануванням - консолідувати всі канали обміну повідомленнями в один бекенд та ефективно співпрацювати між командами з автоматизованим розподілом чатів та внутрішнім розподілом сеансів. * Ефективно та зручно сегментувати, відстежувати та проаналізувати своїх клієнтів в одному місці - створіть контактні бази даних, отримайте доступ до повної історії контактної активності, історії перегляду та синхронізації своїх даних за допомогою вашої інформаційної системи. * Відстеження ключових показників та тенденцій - багатовимірні візуальні показники чітко показують з'єднання між типами запитів, каналами, клієнтами, продуктами, продажами тощо. Зробіть дані легкими для вимірювання та обміну, щоб допомогти вам розробити бізнес -плани. * Розмовляйте мовою клієнта, навіть якщо це не ваша рідна мова - наші переклади в режимі реального часу дозволяють вам впевнено спілкуватися зі своїми клієнтами та скористатися міжнародними ринками.
Capsule
capsulecrm.com
Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.
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