Більше, ніж просто менеджер вкладок. Легко керуйте вкладками, нотатками та справами. Впорядкуйте все це візуально у своєму браузері.

Вебсайт: tabextend.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «tabExtend Dashboard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.