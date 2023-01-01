WebCatalog
tabExtend Dashboard

tabExtend Dashboard

tabextend.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «tabExtend Dashboard» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Більше, ніж просто менеджер вкладок. Легко керуйте вкладками, нотатками та справами. Впорядкуйте все це візуально у своєму браузері.

Вебсайт: tabextend.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «tabExtend Dashboard». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Partizion

Partizion

partizion.io

Songsterr

Songsterr

songsterr.com

Milanote

Milanote

milanote.com

Toby

Toby

gettoby.com

Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Workona

Workona

workona.com

xTiles

xTiles

xtiles.app

Twobird

Twobird

twobird.com

MURAL

MURAL

mural.co

Symbaloo

Symbaloo

symbaloo.com

Witful

Witful

witful.com

Toast

Toast

dotoast.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності