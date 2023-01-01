Synology Inc. (кит. 群暉科技; піньїнь: Qúnhuī Kējì) — тайванська корпорація, яка спеціалізується на пристроях мережевого зберігання даних (NAS). Лінія NAS від Synology відома як DiskStation для настільних моделей, FlashStation для моделей із флеш-пам’яттю та RackStation для моделей, що монтуються в стійку. Продукти Synology поширюються по всьому світу та локалізовані кількома мовами. Штаб-квартира Synology розташована в Тайбеї, Тайвань, а дочірні компанії розташовані по всьому світу. У 2018 році веб-сайт огляду продуктів Wirecutter описав Synology як давнього «лідера на арені NAS для малого бізнесу та домашнього бізнесу», хоча все ще новачок у сфері маршрутизаторів Wi-Fi.

Вебсайт: synology.com

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