Stacks — це багатоплатформний універсальний інструмент керування проектами, який працює над локальною папкою.

Вебсайт: stacks.rocks

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